Coppa dei Club: Pro Parma Padel Academy e Spazio Newton vincono i titoli regionali

TORINO - Pro Parma Padel Academy e Spazio Newton vincono rispettivamente i titoli regionali di Emilia-Romagna e Sardegna e accedono alla Finale Nazionale Padel MSP Italia 2022 . Per il Pro Parma Padel Academy è il terzo successo consecutivo, segno di una continuità di squadra che consente al Circolo di raggiungere sempre il massimo obiettivo regionale. I Vice Campioni Nazionali 2021 tenteranno quindi a Pescara di alzare l'agognato trofeo che li vedrà protagonisti per il terzo anno consecutivo. Nella città abruzzese, per la prima volta, ci sarà anche la squadra sarda Spazio Newton che ha conquistato il pass dopo la vittoria per 3-1 contro l' Orange Marina Padel Club .

L’attenzione ora si sposta sulle finali nazionali della Coppa dei Club, in programma dall’8 al 10 luglio al Padelmania di Pescara, oltre alle due squadre citate e al Latina Padel Club, verrà di fronte il Padelmania Pescara (circolo ospitante), Ternana Padel e Pro Padel Perugia (Umbria), Padel Villanuova Empoli (Toscana), i veneti del Padel Village For You Team e le romane Mas Padel e Augustea, in attesa della conclusione delle fasi regionali in Abruzzo.

Gli sponsor

Prestigiosi e numerosi gli sponsor di questa edizione quali la Birra Tsingtao, Tap Air Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella, Babolat e l’Ente del Turismo delle Barbados. L’edizione 2022 della Coppa dei Club strizza inoltre un occhio anche al sociale ed all’inclusione nello sport; sarà infatti la Fondazione Entain a sostenere l’evento di padel mixto in carrozzina organizzato durante le finali nazionali dalla ASD romana Sportinsieme.

I media partner

Il sito ufficiale www.coppadeiclub.it, i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle hanno fornito tutti gli aggiornamenti sulle finali, mentre le partite sono state trasmesse in streaming sulla pagina Facebook “Padel Amatoriale” grazie alla collaborazione con MY Social Padel.