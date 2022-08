Madrid P1, Lebron-Galan da urlo: quarta finale di fila al Premier Padel

Una 'finale' anticipata

In una sorta di finale anticipata contro il fortissimo duo argentino composto da Gutierrez e Tapia, la copia n.1 al mondo ha ribaltato la partita al terzo set, quando in svantaggio per 2-5 ha conquistato la vittoria con uno strepitoso 7-5. Pubblico madrileno in visibilio per i quattro giocatori, che hanno mostrato un padel di altissimo livello. Nella prima semifinale in programma, invece, la coppia n.2 del ranking, Paquito Navarro e Martin Di Nenno, si è aggiudicata l'incontro vincendo 6-3 6-4 contro Stupazcuk-Lima. Stasera, alle 19, la Finalissima, tra le due coppie che si sono affrontate nell'atto conclusivo del Premier Padel già in due occasioni, nei Major di Doha e Roma, con una vittoria a testa.