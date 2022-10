Coppa dei Club, il grande show riparte dall'Umbria

Sta per ripartire la Coppa dei Club, il campionato amatoriale a squadre più famoso d’Italia, organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Dopo l’ultima finale nazionale svolta al Padelmania Pescara, scatta la rincorsa per il titolo più ambito a livello amatoriale. Detentore della Coppa dei Club il Mas Padel Roma, che in quanto campione uscente sarà presente alla finale nazionale 2023. Sarà la Regione Umbria a inaugurare la stagione sportiva della Coppa dei Club: proprio oggi scenderanno in campo le 48 squadre iscritte tra Perugia e Terni, record per il territorio umbro, per oltre 2.000 giocatori che si river-seranno sui campi desiderosi di competere ma soprattutto di divertirsi. Campione regionale in carica il Ternana Padel, che cercherà di difendere il titolo. Una lotta che mai come quest’anno sarà serrata: «Sarà un’edizione speciale - le parole del Presidente MSP Umbria Gianfranco Mastrangelo -, abbiamo dovuto fermare le iscrizioni e ciò testimonia la professionalità di questa competizione e quanto il padel sia ormai uno sport consolidato nella nostra Regione. Buon divertimento a tutte le squadre, e vinca il migliore!».