Selecto Padel Club, Silvi svela tutti i segreti del successo

ROMA - Qualità. È questa la parola più gettonata nella chiacchierata con Daniele Silvi, il proprietario del Selecto Padel Club , nuovo circolo romano aperto da pochi mesi. Da giugno per l'esattezza. Siamo a Torrenova, accanto al Policlinico Tor Vergata, nella periferia della Capitale. «Nel nostro circolo ci sono otto campi e a dicembre quattro di questi verranno coperti. È un club giovanissimo, che ha deciso di puntare sulla qualità - aggiunge il proprietario del circolo (il direttore invece è Simone Mancini) -. L'idea di portare il padel in questi spazi è stata mia. Sono un grandissimo appassionato, mi considero un vero “malato” per questo sport. Ci troviamo all'interno di un consorzio in cui c'è anche un campo di calcio a 11, quello dell'Atletico Torrenova 1986, squadra militante nel campionato di Eccellenza laziale, oltre a una palestra dove si pratica il pugilato. E poi c'è il padel, io mi occupo solo di questa disciplina. All'interno abbiamo anche uno shop esclusivo Bullpadel (nota azienda del settore)».

Silvi, Scopece e il successo del Selecto Padel Club

Pur essendo nato da poco il Selecto Padel Club ha già ottenuto ottimi riscontri. «Siamo aperti dalle otto di mattina fino a mezzanotte, tutti i giorni, e i campi nelle fasce serali sono sempre pieni mentre nelle ore diurne ci concentriamo maggiormente sulle lezioni», spiega ancora Silvi. A curare i corsi sono gli istruttori della SeD de Padel Academy di Daniele Scopece, maestro nazionale molto conosciuto nel panorama. «Abbiamo riservato grande attenzione a quello che riguarda i corsi e l'aspetto didattico - aggiunge il proprietario del circolo -. Le nostre sono lezioni di qualità. Il maestro Daniele Scopece insegna esclusivamente nel nostro club e con lui ci sono istruttori di primo e secondo livello e un preparatore atletico. C'è una scuola sia per ragazzi che per adulti, gli iscritti sono in crescita. I risultati ci stanno dando grandi soddisfazioni nonostante siamo aperti da pochi mesi. Per il futuro abbiamo grandi ambizioni, come quella di ospitare tornei importanti. Inoltre ci iscriveremo a tutte le categorie per partecipare ai campionati federali in futuro. Infine vogliamo crescere con la scuola: Daniele Scopece è il nostro punto di forza, ci teniamo molto alla qualità. Pensate che a volte le lezioni durano anche due ore e mezza».