Carolina Orsi: "Il mio 2022 straordinario, ora punto alla top 30"

Nata il 4 luglio del 1991 a Roma, Carolina Orsi e? una delle atlete di punta della Nazionale italiana. Quest’anno ha rag- giunto il suo miglior piazzamento (n.45) nel ranking del WPT. Campionessa italiana nel 2021 in coppia con Giulia Sussarello, ha vinto per 7 anni consecutivi (2015-2021) la Serie A con il Circolo Canottieri Aniene, e negli ultimi due anni la medaglia di bronzo ai Mondiali a squadra di Doha, per poi confermarsi poco piu? di un mese fa a Dubai.