Gonzalez: "Sogno di essere il n.1 al mondo"

Spagnolo, nato il 21 febbraio 1997 ad Antequera, Jerónimo González Luque - per tutti Momo - è uno dei giocatori più eclettici e promettenti del circuito, e vederlo giocare è un vero spettacolo. Persona sempre sorridente, ricopre al momento la posizione n.13 del ranking WPT. Gioca in coppia con un altro giovane fenomeno, Miguel Yanguas, con cui meno di due settimane fa ha vinto la tappa del WPT Reus Costa Daurada Open 500. Il 2021 è stato il suo anno, dove ha vinto con la nazionale spagnola l’Europeo a Marbella e il Mondiale in Qatar.