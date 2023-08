Coello e Tapia, la coppia d'oro si prende tutto

I Golden Boys hanno vinto domenica scorsa il terzo torneo Premier Padel consecutivo, conquistando il P1 di Mendoza in Argentina dopo i successi al Major di Roma e al P1 di Madrid.

Coello e Tapia, i numeri mostruosi del 2023

Un rullo compressore che sta lasciando soltanto le briciole agli avversari. I numeri infatti parlano chiaro: 13 tornei vinti sui 17 totali della stagione 2023, unendo Premier Padel e World Padel Tour, per una percentuale che supera il 75% e che proietta il duo iberico-argentino verso vette inesplorate, data anche la giovane età di entrambi. L'ultimo successo è arrivato al P1 di Mendoza, davanti alla Coppa del Mondo vinta dalla nazionale maschile ai Mondiali di Dubai lo scorso novembre, contro la coppia n. 2 Stupaczuk-Di Nenno con il punteggio di 6-2 7-6, nel quarto appuntamento del Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel in sinergia con il QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association).

Appuntamento a settembre al Roland Garros

«Sono senza parole - ammette Tapia - devo prima di tutto ringraziare il pubblico che è stato straordinario. Abbiamo giocato una grande finale con due ragazzi contro i quali c'è una rivalità, ma sanissima. Sono davvero felice». «Una partita durissima, in cui ho dovuto dare più del massimo - le parole di Coello -. È stata una settimana difficile ma l'abbiamo chiusa nel modo migliore. È bellissimo poter giocare queste sfide e imparare sempre». Terminato questo tour de force che ha visto in un mese tre appuntamenti del Premier Padel, il Circuito della FIP tornerà a settembre con l'affascinante Major al monumentale Roland Garros di Parigi, per continuare a New Giza in Egitto e Acapulco in Messico prima del gran finale a Milano a dicembre.