Parata di stelle al Padel Club Tolcinasco

Una parata di stelle del calcio internazionale in un perfetto mix tra leggende, sport, divertimento e solidarietà. Sono stati questi gli ingredienti della seconda edizione del torneo Kyrrex Pro/Am che si è disputata nei giorni scorsi al Padel Club Tolcinasco, la location alle porte di Milano immersa nel verde, di proprietà degli ex calciatori Alessandro Budel e Nicola Amoruso, quest’ultimo Special Ambassador dell’evento insieme a Christian Panucci e Ruggero Venturini. In campo tra gli altri star del calibro di Totti, Shevchenko, Cassano, Dida, Handanovic: gli ex calciatori sono scesi in campo in coppia con 12 top player di padel al mondo tra cui Arturo Coello, Marco Cassetta, Paula Josemaria Martin, Martina Parmigiani.