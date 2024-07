FIP European Padel Championships: day 4 donne

FIP European Padel Championships: i risultati

Dopo aver portato a casa il primo match con Collombon/Ginier contro Hemmes/Van der Hoek (6-3 6-3), ecco la partita più bella della mattinata di quarti con la rodatissima coppia olandese Weterings/Koek vittoriosa in rimonta contro Sireix/Touly 6-7 6-2 6-4. La Francia ha però tenuto per l'ultimo match una delle giocatrici più in forma del momento, Lea Godallier, che in coppia con la Soubrie ha superato agevolmente (6-2 6-3) Betz/Segou Jonker. Per l'Italia invece, altra vittoria rapidissima contro la Danimarca per 3-0 e soli sette game totali concessi da Stellato/Sussarello, Casali/Vano e Marchetti/Pappacena.

Vittoria lampo anche per la Spagna con la Germania, a cui Alonso/Ustero, Castello/Ortega e Caldera/Rufo hanno concesso solo tre game in totale. Altro match tirato invece, tra Svezia e Portogallo, che si giocavano la prossima sfida con le favoritissime spagnole. Le svedesi sono partite forte vincendo il primo match con Girdo/Navarro Bjork che infliggono un doppio 6-2 a Castro Vilela/Fernandes. A rimettere le cose in pari, in mezzo a un tifo tradizionalmente caldissimo dei portoghesi e degli svedesi, ci hanno pensato la numero 12 del ranking FIP Sofia Araujo - in campo con Patricia Ribeiro - con un secco 6-1 6-4 a Bjork/Jarlskog. Nel match decisivo, Nogueira-Rodrigues hanno chiuso il conto 6-3 6-2 su Behram/Soleymani, guadagnandosi la Spagna.