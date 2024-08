Carica Castelló: "Punto alla top 4"

Nata a Villena il 29 ottobre del 1997, Jessica Castelló ha iniziato a giocare a padel all’età di 19 anni. La spagnola ha capito da subito che questo era il suo sport per la vita e che l’avrebbe portata a raggiungere importanti traguardi, come sta accadendo (guardando la classifica occupa la posizione numero 8). Con il 71% di vittore, tanto entusiasmo e un grande gioco in campo, Jessica milita in Premier in coppia con Claudia Jensen, altra rivelazione di questa stagione che abbiamo intervistato alcune settimane fa, con la quale punta decisamente in alto, avendo dimostrato in più di una occasione di poter competere con le migliori giocatrici del circuito. Le due, entrambe della “scuderia” Bullpadel, hanno già giocato insieme lo scorso anno nel WPT, disputando anche il loro primo Master Finals.