L’Inclusive Padel Tour, un evento globale

Un viaggio di sport e inclusione. L’Inclusive Padel Tour, il circuito ideato da Alessandro Ossola, sprinter con due partecipazioni alle Paralimpiadi (Tokyo 2020 e Parigi 2024) e presidente di Bionic People, sta crescendo a vista d’occhio e testimonia quanto questo progetto si stia sviluppando non solo in Italia ma ormai in tutto il mondo. Sabato scorso, dopo il successo della tappa svolta al Centro Sportivo Robilant di Torino, il circuito si è spostato in Veneto, facendo tappa all’Oasj Padel di Noale, in Veneto. Ventisei le coppie che hanno partecipato, con giocatori provenienti da Francia, Spagna, Italia e Regno Unito, sottolineando la dimensione globale e il crescente interesse in tutta Europa per il padel inclusivo. La tappa ha visto il successo della coppia formata da Carlos Rado e Roberto Zuccherin, ora il circuito proseguirà con altri appuntamenti in Italia e all’estero. Le prossime date da segnare sono quelle del 9 novembre, con il suggestivo appuntamento di Dubai (Emirati Arabi Uniti), seguito da un’altra tappa internazionale, quella di Lugano (Svizzera), prevista per il 7 dicembre.

L’Inclusive Padel Tour, parla Ossola

«Ho fondato questo circuito, perché ho capito subito che poteva essere lo sport più inclusivo al mondo, con la sola regola di un solo rimbalzo in più che allarga il campo dei partecipanti a tutti – le parole di Alessandro Ossola –. Anche se hai disabilità, puoi giocare e stare in compagnia, insieme a persone che non ne hanno e farlo abbattendo qualunque barriera. Ho conosciuto persone incredibili come Amoruso, Ferrara, Jimmy Ghione: loro hanno creduto in quello che stiamo facendo, insieme alle aziende che ci sostengono e ci stiamo espandendo sempre di più. Stiamo già lavorando per il 2025, per proseguire questa rivoluzione dell’inclusione». Il Tour è reso possibile grazie al prezioso supporto di sponsor come Intesa Sanpaolo, Sara Assicurazioni, Powerade, Somp, Sky, Decathlon e Bionic Life. Inoltre, l’Inclusive Padel Tour gode del sostegno di Sport e Salute e della International Padel Federation ed è svolto in collaborazione con Bionic People e US Acli.