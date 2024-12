Marcolin: "Grazie a noi questo sport è cresciuto"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi grande appassionato di padel, ha scelto di raccontare in un libro "Padel nel pallone" la sua esperienza e quella di tanti colleghi ex calciatori che hanno fatto esplodere il fenomeno di questo sport in Italia. Un racconto che si intreccia con aneddoti, segreti e dettagli dietro le quinte di una passione che oggi ha conquistato milioni di persone.«Quando è iniziato, il padel è diventato una vera e propria malattia per noi - racconta Marcolin, che con il sorriso ripercorre i primi passi in questo sport -. Mi piaceva raccontare il mondo degli ex calciatori dentro questo sport, perché è grazie a noi che il padel è cresciuto tanto. Totti, Shevchenko, Candela, Di Biagio, Marchegiani, Di Canio, tutti ci hanno messo lo zampino per farlo diventare popolare».

Nel libro, Marcolin non si limita a raccontare le sue esperienze personali, ma entra nel vivo di un fenomeno che è diventato un vero e proprio sistema. Ex calciatori che non solo si sono avvicinati al padel come giocatori, ma sono diventati anche imprenditori, come ad esempio Materazzi, Barzagli e Zambrotta, che hanno investito in strutture in varie località italiane.La crescita del padel non è solo una questione di numeri: «Oggi ci sono più campi coperti che scoperti, e si è alzato il livello di gioco – continua l’ex bianco-celeste ora opinionista DAZN –. Giocare in un ambiente perfetto, con pareti asciutte e senza distrazioni, ha cambiato il gioco. Diventerà sport olimpico? Sì, ne sono convinto».

Tra i suoi aneddoti di una passione nata dieci anni fa, Marcolin rivela anche l’aspetto più umano di questo sport: «Un giorno, a Cagliari, c’era il World Padel Tour e giocavamo contro il manager di Belasteguin. Pioveva, non si giocava, ma noi siamo scesi in campo comunque. Io e Di Biagio eravamo così concentrati che non ci parlavamo nemmeno. Era una partita di vita o di morte, come un Lazio-Inter. La sensazione di quella competizione, me la ricordo ancora oggi», racconta sorridendo. Il libro di Marcolin è dunque una sorta di diario di bordo, che non solo racconta la passione degli ex calciatori per il padel, ma anche il percorso di un sport che ha cambiato il panorama sportivo italiano e non solo: «Il padel è una febbre che è partita da noi, ex calciatori, ma ormai è diventato uno sport per tutti. E chi all'inizio diceva di no, oggi è il primo a cercarlo».