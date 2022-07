Pallanuoto, Settebello ko 13-12 in amichevole contro gli Usa 

Il Settebello, vicecampione del mondo a Budapest 2022, ha disputato la prima amichevole ufficiale con gli Stati Uniti, al Wollett Aquatics Center di Irvine, in California Nella notte italiana tra il 12 e il 13 luglio la squadra azzurra ha perso 13-12 (5-1, 2-2, 2-4, 4-5). Per l'Italia quattro gol ciascuno Di Fulvio e Cannella, due Damonte, un gol Ferrero e uno Marziali. La Nazionale di Alessandro Campagna si trova negli Stati Uniti per un common training, tra Los Angeles e San Francisco, che durerà fino al 19 luglio.