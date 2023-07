Mondiali pallanuoto, Setterosa ko in semifinale contro l'Olanda

FUKUOKA (GIAPPONE) - Termina in semifinale l'avventura del Setterosa ai Mondiali di Fukuoka , Giappone. La Nazionale di Carlo Silipo, dopo l'impresa ai quarti contro le campionesse olimpiche degli Usa , cade 9-8 contro l' Olanda .

Non mancano i rimpianti, l'ultimo dei quali legato alla traversa colpita da Bettini nei secondi finali. A giocarsi l'oro saranno dunque le orange con la vincente di Australia-Spagna, mentre l'Italia tornerà in vasca venerdì mattina alle 6 per la finalina.

Italia-Olanda pallanuoto: la partita

Partono subito forte le avversarie che chiudono il primo quarto sul 4-2. Uno scarto determinante per il risultato finale. Le azzurre, infatti, accorciano nel secondo parziale (3-2), mentre regna l'equilibrio dopo la sirena: 2-2 e 1-1 nel terzo e quarto tempo. Tra le azzurre tris per Marletta, doppietta di Galardi e una marcatura a testa per Giustini, Avegno e Bettini.