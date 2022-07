Irsay esagera per Ali: oltre 6 milioni di dollari per la cintura di "Rumble in the Jungle"

STATI UNITI - Con un annuncio su twitter, l'imprenditore statunitense Jim Irsay ha rivelato di aver acquistato la cintura del titolo mondiale Wbc dei pesi massimi che Muhammad Ali conquistò nel 1974 battendo George Foreman a Kinshasa nel leggendario combattimento chiamato "Rumble in the Jungle". Lo storico cimelio, pagato 6,18 milioni di dollari, sarà esposto ad agosto a Chicago e a settembre a Indianapolis. Irsay è il proprietario della squadra di football americano Indianapolis Colts ed è già balzato agli onori delle cronache per la sua particolare collezione, che comprende anche le chitarre di Elvis Presley, John Lennon e Prince e il manoscritto originale della guida agli Alcolisti Anonimi scritta da Bill Wilson nel 1939.