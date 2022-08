Bbc: "George Foreman accusato di violenza sessuale da due donne"

Stando a quanto riportato dalla Bbc, due donne avrebbero fatto causa a George Foreman dopo le accuse per abusi sessuali negli anni '70. Le due coinvolte avrebbero dichiarato di aver incontrato Foreman quando erano bambine, poichè i loro padri erano compagni di boxe. Una delle due ha accusato l'ex campione di pesi massimi di averla toccata all'età di otto anni, per poi fare sesso con lei quando ne aveva compiuti 15. L'altra donna invece lo ha accusato di abusi sessuali nell'età compresa tra i 15 e i 16 anni. Foreman aveva già parlato della questione negando le accuse a luglio, affermando: "Negli ultimi sei mesi, due donne hanno cercato di estorcere milioni di dollari a me e alla mia famiglia. Stanno affermando falsamente di essere state abusate da me negli anni '70. Nego categoricamente queste accuse. L'orgoglio che porto nella mia reputazione per me vale tanto quanto i risultati sportivi e non mi farò intimidire da minacce e bugie infondate".