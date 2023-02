Scardina shock: malore per l'ex di Diletta Leotta in allenamento, è grave

MILANO - Notizia scioccante per il mondo dello sport e del pugilato in particolare. Daniele Scardina, uno dei pugili professionisti italiani più noti, di recente passato nella categoria dei mediomassimi, versa attualmente in gravi condizioni all'ospedale. L'incidente dell'ex compagno di Diletta Leotta è avvenuto durante un allenamento di boxe tenutosi questo pomeriggio in una palestra del milanese, precisamente in via Enrico Fermi 9 a Buccinasco.