Daniele Scardina, il messaggio dei pugili italiani dopo l’operazione: “Continua a lottare”

Daniele Scardina, l'Opi dopo il ricovero

"Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Forza Daniele, continua a lottare", con queste parole Organizzazione pugilistica italiana (Opi) ha commentato le condizioni di salute del pugile, dopo essere stato operato d'urgenza alla testa in seguito ad un improvviso malore, avvenuto durante gli allenamenti. Il fatto è accaduto intorno alle 17 di martedì 28 febbraio in un centro sportivo di via Fermi. Il manager del pugile, Alessandro Cherchi, ha dichiarato che "non ha preso colpi" quindi ha aggiunto: "è stata una cosa improvvisa".