Daniele Scardina, il manager: “Condizioni stabili, dobbiamo pregare"

ROZZANO (Milano) - "Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile , che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta ". Lo ha detto Salvatore Cherchi , promoter del pugile Daniele Scardina, all'uscita dall'ospedale Humanitas di Rozzano, dove l'atleta è ricoverato in seguito a un grave malore per cui ieri è stato operato al cervello. " L'intervento è riuscito - ha confermato il manager ai microfoni di Sky -, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza". Con Cherchi presente anche il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica. "Nell'ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni", ha spiegato. Una condizione, questa, che può verificarsi " non soltanto nel pugilato, ma in qualsiasi tipo di sport ".

Scardina shock: malore per l'ex di Diletta Leotta in allenamento, è grave

Scardina, Antonio Rossi: "Siamo in apprensione"

"Siamo in apprensione per lo stato di salute dell'amico Daniele Scardina, è un giovane pugile e speriamo si riprenda presto". Lo ha detto il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, già pluricampione olimpico, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento 'The Arena', commentando le condizioni del pugile Daniele Scardina, colto da malore durante un allenamento e attualmente in prognosi riservata all'ospedale Humanitas di Rozzano (MI) dopo un delicato intervento chirurgico. "Mi auguro che Daniele Scardina - ha dichiarato il campione del mondo Iska (International Sport Kickboxing Association), Mattia Faraoni - possa tornare in salute il più presto possibile, che vada tutto per il meglio e che i suoi sogni tornino a vivere. Spero possa raccontare che è stata solo una brutta esperienza, un brutto ricordo. Gli rivolgo un sincero in bocca al lupo".