Marvin Vettori e Tony Effe coinvolti in una rissa alla Milano Boxing Night

Fuoriprogramma inaspettato alla Milano Boxing Night , andata in scena all'Allianz Cloud, durante la quale c'è stata una rissa tra il pubblico. Coinvolti nella bagarre anche alcuni personaggi celebri che erano presenti per assistere all'incontro tra i due pugili Morgan Moricca e Mario Giovanni Zolli. Il lottatore italiano Marvin Vettori , il rapper Tony Effe e Ion Real Deal sono stati coinvolti nella rissa che è scoppiata durante l'evento.

La rissa alla Milano Boxing Night

Durante un momento di pausa dello "show", in platea si è scatenato il caos. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente, anche se dai video che circolano in rete si ipotizza che il rapper Tony Effe abbia colpito a sorpresa Ion Real Deal (altro rapper, attore e pugile), seduto qualche fila più indietro. Coinvolti nello scontro anche altre persone, così come gli addetti alla sicurezza, che hanno provato a sedare gli animi e separare i contendenti. Stando alle immagini è stato coinvolto anche Marvin Vettori, che avrebbe colpito Ion Real Deal, che sarebbe poi caduto in seguito ai colpi ricevuti.