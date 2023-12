Daniele Scardina, l'annuncio di King Toretto: "Grazie a Dio a casa"

Daniele Scardina, l'annuncio sui social

Per King Toretto la vita è cambiata in un attimo: un dolore all'orecchio, poi lo svenimento, quindi il trasporto d'urgenza in ospedale in coma. Da aprile il campione di pugilato era stato trasferito in un centro di riabilitazione, ma ora ha fatto rientro nella sua dimora: "Grazie a Dio a casa!", ha scritto sui social. Come attestato anche da alcune Instagram stories condivise su Instagram da King Toretto, ad attenderlo uno striscione appeso da amici e supporter, firmato “team Scardina”: “Un vincitore e un sognatore che non si è mai arreso”. Il tutto accompagnato da festosi fuochi d'artificio nella sua Rozzano. Il 31enne nella sua carriera sportiva ha inanellato 20 vittorie (di cui 16 per ko) e una sola sconfitta. Conosciuto ai più anche per essere stato il compagno della conduttrice DAZN Diletta Leotta e per aver partecipato al dancing show condotto da Milly Carlucci 'Ballando con le Stelle'.