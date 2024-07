Ngannou, il racconto shock: "Mi chiamò mio fratello, mio figlio era morto"

Francis Ngannou torna a parlare della tragica scomparsa del figlio di 15 mesi. Lo scorso aprile, con un post sui social, il pugile aveva annunciato la morte del piccolo: " Troppo presto per andarsene, ma se n'è andato. Il mio bambino, il mio compagno, il mio partner Kobe era pieno di vita e di gioia. Ora giace senza vita. Ho gridato più e più volte il suo nome ma non risponde ". L'ex stella della UFC ha raccontato per la prima volta, in una recente intervista, i dettagli di quei tragici momenti, da come è stato informato dell'accaduto a quanto quanto gli abbia cambiato la vita, confessando come questa tragedia lo abbia distrutto lasciando un grande vuoto.

Dramma Ngonnou: "La chiamata di mio fratello e quei tragici momenti"

Lo sportivo ha ripercorso gli attimi di quella triste giornata: "Mi ha squillato il telefono, era il mio fratellino, che diceva: 'Fratello, le cose qui non vanno bene'. Ha detto che Kobe è svenuto. Non respira, siamo in ospedale, mi hanno buttato fuori dalla stanza". Da quel momento non c'è stato più nulla da fare per il figlio 15enne. Mentre cercava di ottenere maggiori informazioni dal fratello, un'infermiera è uscita e gli ha detto che Kobe "se n'era andato".

Nei momenti successivi alla scomparsa, Ngonnou aveva scritto: "A ccanto a lui ero la versione migliore di me stesso e ora non ho idea di chi sono. La vita è così ingiusta da colpirci dove fa più male". Molti gli sportivi del mondo MMA che hanno espresso vicinanza al pugile. Tra gli altri anche il campione Conor Mcgregor: "Mi dispiace tanto apprendere della tua perdita Francis, le mie preghiere sono con te e la tua famiglia in questo momento".