Boxe: Joshua-Dubois in diretta mondiale su Dazn

La Riyadh Season sta per sbarcare a Londra al Wembley Stadium per la prima volta, con una serata di pugilato che promette emozioni. L'evento, noto come “Riyadh Season - Wembley Stadium Edition" e in programma sabato 21 settembre a partire dalle 16.30, sarà trasmesso su Dazn in pay-per-view in tutto il mondo. Il commento tecnico italiano sarà affidato alla voce di Nicolò Pavesi e Alessandro Duran. Il match di punta (intorno alle ore 20) vedrà i pesi massimi britannici Anthony Joshua e Daniel Dubois sfidarsi per il titolo Ibf dei pesi massimi, in uno scontro storico che unirà il meglio del pugilato britannico a uno spettacolo di livello internazionale.