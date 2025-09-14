Crawford batte Alvarez ed entra nella storia della boxe: è il nuovo re dei supermedi

Il fuoriclasse messicano Canelo Alvarez è stato detronizzato nella categoria dei supermedi dall'imbattuto Terence Crawford, vincitore a Las Vegas dello scontro tra due vere stelle della boxe. Lo statunitense entra così nella storia, diventando il primo a conquistare titoli indiscussi in tre diverse categorie di peso dagli anni ’80 e dall’esistenza di quattro federazioni mondiali, dopo un incontro tatticamente di altissimo livello, conclusosi per decisione unanime (115-113, 115-113, 116-112). Crawford, che compirà tra pochi giorni 38 anni, ha corso il rischio di salire di due categorie di peso rispetto al suo ultimo incontro nei superwelter e ha vinto la scommessa, consolidando il suo posto nella leggenda della boxe con un record perfetto di 42 vittorie in altrettanti incontri, di cui 31 al limite, dopo essere stato campione indiscusso nelle categorie dei pesi superleggeri e welter.