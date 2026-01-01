Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Joshua dimesso dall'ospedale dopo il tragico incidente in Nigeria: proseguirà la convalescenza a casa

Il pugile britannico, coinvolto in un terribile sinistro stradale in cui hanno perso la vita due compagni, resterà nel suo paese natale per curarsi
3 min
BoxeAnthony JoshuaIncidente
Joshua dimesso dall'ospedale dopo il tragico incidente in Nigeria: proseguirà la convalescenza a casa © APS

Il pugile britannico dei pesi massimi Anthony Joshua è stato dimesso dall'ospedale in Nigeria pochi giorni dopo un incidente stradale mortale in cui hanno perso la vita due dei suoi cari amici. Lo riferisce la Bbc. L'ex campione del mondo è stato ritenuto idoneo a riprendersi a casa, hanno dichiarato gli stati di Ogun e Lagos in una dichiarazione congiunta, descrivendolo come "afflitto" per la perdita dei suoi amici. Il 36enne era passeggero di un SUV Lexus che si è scontrato con un camion fermo su un'importante autostrada nello stato di Ogun, vicino a Lagos, lunedì. I due uomini deceduti erano amici intimi di Joshua e membri della sua squadra, Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele. Dopo aver lasciato l'ospedale mercoledì, il britannico si è recato all'agenzia di pompe funebri dove le salme dei suoi amici "venivano preparate per il rimpatrio", si legge nella dichiarazione congiunta.

"Joshua rimarrà in Nigeria nei prossimi giorni"

Il pugile britannico Anthony Joshua rimarrà inizialmente in Nigeria per riprendersi dalle ferite riportate in un incidente mortale. Un veicolo che trasportava l'ex campione dei pesi massimi e due suoi collaboratori si è schiantato lunedì contro un camion fermo sulla superstrada Lagos-Ibadan. Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele, suoi amici, sono rimasti uccisi. Joshua è stato dimesso da un ospedale di Lagos mercoledì pomeriggio e ha reso omaggio ai suoi amici defunti all'obitorio. Il suo promoter, Matchroom Boxing, ha dichiarato giovedì all'Associated Press: "Come riportato, Anthony è stato dimesso dall'ospedale ieri sera e rimarrà in Nigeria nei prossimi giorni". Joshua ha origini nigeriane e da bambino ha frequentato per un breve periodo la scuola lì. Possiede anche la cittadinanza nigeriana.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pugilato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS