Joshua dimesso dall'ospedale dopo il tragico incidente in Nigeria: proseguirà la convalescenza a casa

Il pugile britannico dei pesi massimi Anthony Joshua è stato dimesso dall'ospedale in Nigeria pochi giorni dopo un incidente stradale mortale in cui hanno perso la vita due dei suoi cari amici. Lo riferisce la Bbc. L'ex campione del mondo è stato ritenuto idoneo a riprendersi a casa , hanno dichiarato gli stati di Ogun e Lagos in una dichiarazione congiunta, descrivendolo come "afflitto" per la perdita dei suoi amici. Il 36enne era passeggero di un SUV Lexus che si è scontrato con un camion fermo su un'importante autostrada nello stato di Ogun, vicino a Lagos, lunedì. I due uomini deceduti erano amici intimi di Joshua e membri della sua squadra, Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele . Dopo aver lasciato l'ospedale mercoledì, il britannico si è recato all'agenzia di pompe funebri dove le salme dei suoi amici "venivano preparate per il rimpatrio", si legge nella dichiarazione congiunta.

"Joshua rimarrà in Nigeria nei prossimi giorni"

Il pugile britannico Anthony Joshua rimarrà inizialmente in Nigeria per riprendersi dalle ferite riportate in un incidente mortale. Un veicolo che trasportava l'ex campione dei pesi massimi e due suoi collaboratori si è schiantato lunedì contro un camion fermo sulla superstrada Lagos-Ibadan. Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele, suoi amici, sono rimasti uccisi. Joshua è stato dimesso da un ospedale di Lagos mercoledì pomeriggio e ha reso omaggio ai suoi amici defunti all'obitorio. Il suo promoter, Matchroom Boxing, ha dichiarato giovedì all'Associated Press: "Come riportato, Anthony è stato dimesso dall'ospedale ieri sera e rimarrà in Nigeria nei prossimi giorni". Joshua ha origini nigeriane e da bambino ha frequentato per un breve periodo la scuola lì. Possiede anche la cittadinanza nigeriana.