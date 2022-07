Carlos Sainz senior dimesso dopo l'incidente: "Sto bene, ma sento ancora dolore"

ROMA - Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per Carlos Sainz senior, padre di Carlos Sainz, pilota della Ferrari in Formula 1. Lo spagnolo 60enne stava partecipando a Teulada all'Island X Prix 1, primo dei due round di Extreme E, il campionato di suv elettrici, quando è stato speronato da Johann Kristofferson. Il pilota del team Acciona, da subito cosciente, è stato poi trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Dopo gli accertamenti Carlos Sainz è stato dimesso, ma sui social scrive: "Sono profondamente amareggiato per quanto successo in pista, chi ha causato questo grande incidente ha subìto solo 30 secondi di penalità".