Zebre Parma, contratto biennale per Simone Gesi

Il giovane e talentuoso trequarti Simone Gesi ha firmato un contratto biennale con le Zebre Rugby, la franchigia federale di Parma che partecipa ai due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup. Nato a Livorno il 23 maggio 2001, il giovane numero 11 proviene dal Rugby Colorno con cui si è messo in mostra nelle ultime due stagioni, collezionando 29 presenze ufficiali, mettendo a segno 16 mete e debuttando con l'Italia A e l'Italia Emergenti. Gesi, che lo scorso marzo è stato anche convocato senza però esordire con la Nazionale maggiore in vista delle due sfide del Guinness Sei Nazioni contro Scozia e Galles, è un prodotto dello storico club biancoverde Livorno Rugby, dove milita anche suo fratello Alessandro, mediano d'apertura/estremo classe 2003, anch'egli convocato con la nazionale Under 18.