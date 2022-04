Zebre Parma, Cronjé rinnova fino al 2024

Il centro sudafricano Erich Cronjé, dopo una stagione d'esordio positiva con le Zebre (13 presenze e 3 mete nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup), ha deciso di prolungare la sua esperienza con la maglia del XV del Nord Ovest per altre due stagioni. Nato a Kempton Park il 1° gennaio 1997, il duttile trequarti è alla sua prima stagione al club e si è unito alla rosa allenata da coach Roselli ad autunno 2021, giocando la sua prima partita il 9 ottobre in casa dei campioni in carica del Leinster. Il 25enne ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella linea dei trequarti della franchigia parmigiana. Lo testimoniano i ben 955 minuti giocati con le Zebre: cifra che fa dell'ex centro della formazione sudafricana dei Pumas l'atleta più impiegato dallo staff tecnico del club dopo l'estremo vicentino Jacopo Trulla (primo con 1069 minuti). Cronjé, che ha firmato fino al 30 giugno 2024, è attualmente impegnato insieme ai suoi compagni di squadra nella preparazione della sfida di sabato 30 aprile per l'ultima gara della stagione al Lanfranchi contro i Gallesi Dragons nel 17° turno dello United Rugby Championship.