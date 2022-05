Australia e Stati Uniti ospiteranno i Mondiali 2027 e 2031

DUBLINO (Irlanda) - Il World Rugby ha assegnato due edizioni dei Mondiali 2027 e del 2031 rispettivamente all'Australia e agli Stati Uniti. Per l'Australia si tratta di un ritorno dopo l'edizione del 2003 che vide l'Inghilterra trionfare, invece per gli Usa si tratta di un'importante traguardo visto che da tempo avevano avanzato la loro candidatura grazie al supporto del presidente Joe Biden. Lo stesso Potus il mese scorso aveva scritto proprio a 'World Rugby' una lettera per esprimere il proprio sostegno personale alla candidatura stessa. Australia e Usa ospiteranno anche i Mondiali femminili, rispettivamente nel 2029 e nel 2033. La prossima edizione maschile dei Mondiali di rugby, o 'Webb Ellis Cup', si svolgerà in Francia. L'Italia giocherà in un gruppo molto tosto di cui fanno parte anche Nuova Zelanda e Francia.