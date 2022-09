Championship, riscatto Nuova Zelanda: Argentina travolta

HAMILTON (Nuova Zelanda) - Importante vittoria della Nuova Zelanda nel Rugby Championship . Gli All Blacks surclassano 53-3 l' Argentina all' FMG Stadium di Hamilton nella sfida della quarta giornata, riscattando così la sconfitta subita la scorsa settimana proprio contro i Pumas . Sette le mete realizzate dai padroni di casa con De Groot, Clarke, Ioane, Jordie Barrett e Beauden Barrett . Ai sudamericani, dopo l'exploit di sette giorni fa, rimane la magra consolazione del piazzato di Boffelli che evita un umiliante zero nel tabellino.

All Blacks, Foster può sorridere

L'importante e salutare vittoria ottenuta contro una malcapitata Argentina consente alla Nuova Zelanda di guardare al prossimo futuro con rinnovate ambizioni. La situazione però si era complicata quasi irrimediabilmente per gli All Blacks: il pesante scivolone maturato una settimana fa proprio contro la Seleccion aveva fatto scricchiolare la panchina del tecnico Ian Foster che, almeno per il momento, continuerà a essere l'allenatore dei tre volte campioni del mondo. La vittoria scacciacrisi consente alla Nuova Zelanda di rientrare in corsa per il Rugby Championship: gli All Blacks raggiungono provvisoriamente la vetta della classifica a quota 10 punti, davanti ad Australia - attesa a breve dallo scontro diretto con il Sudafrica - e Argentina. La Nuova Zelanda è tornata e fa sul serio: il sogno è confermarsi campioni, mettendo così le mani sul 19° titolo della loro storia.