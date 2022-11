Rugby, l'Italia crolla contro il Sudafrica alle Autumn Nations Series

GENOVA - Non riesce a bissare l'impresa nelle Autumn Nations Series, l'Italrugby che dopo la vittoria da sogno contro l'Australia è costretta ad arrendersi allo strapotere del Sudafrica. Gli Springboks, campioni del Mondo in carica, passano allo stadio Ferraris di Genova, davanti a 26.457 spettatori, con un netto 63-21 contro gli azzurri che tengono per 40' prima di crollare. Nella ripresa infatti il Sudafrica fa prevalere il predominio fisico, oltre a quello tecnico: un lavoro di logoramento che alla lunga ha fatto la differenza. I conti si chiudono con nove le mete realizzate dal Sudafrica, due dall'Italia a firma Capuozzo e Cannone.