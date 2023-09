Marler e l'assist di testa nel rugby: "Mi sono ispirato a De Zerbi"

Dopo il 27-10 contro l'Argentina, l'Inghilterra batte 34-12 il Giappone e con nove punti vola in vetta al Gruppo D dei Mondiali di rugby in corso di svolgimento in Francia - sono iniziati l'8 settembre e finiranno il 28 ottobre -. Trionfatrice contro i padroni di casa dell'Australia nel 2003, la nazionale dei Tre Leoni ha giocato altre tre finali nel 1991, 2007 e 2019 perdendo la prima volta proprio contro l'Australia e le altre due contro il Sudafrica. La selezione di Steve Borthwick, dunque, insegue la seconda affermazione a 20 anni dalla prima e fin qui unica volta.