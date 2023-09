Rugby, rissa record: 62 squalificati in amichevole Rovigo-Petrarca

In tutto sono 62 i giocatori che hanno subito almeno una settimana di squalifica: tutto nasce a 4 minuti dalla fine per un scontro tra Facundo Diederich Ferrario e Matteo Maria Panunzi, che ha scatenato una rissa che ha coinvolto praticamente tutti i giocatori in campo. Un record assoluto che entrerà nelle cronache sportive italiane. Tanto che adesso entrambi i club si sono visti costretti ad annullare i prossimi test per "indisponibilità della squadra". La motivazione più frequente che si legge nei rapporti della Fir è "atto contrario allo spirito del gioco", e le squalifiche andranno da una a tre settimane.

Le parole del presidente del Rovigo

Francesco Zambelli, presidente Rugby Rovigo, etichetta l'esito dell'amichevole Padova-Rovigo con rissa, finita con 62 squalificati, "un provvedimento del genere che non ha precedenti. Mi dispiace moltissimo per i danni a società e all'indotto. Non intendo fare altri commenti visto il tipo di giudizio, è chiaro che non voglio aggiungere altro".

Gli squalificati

Il giudice sportivo ha sanzionato in tutto 62 giocatori: Panunzi e Diederich Ferrario sono stati i più colpiti con tre settimane di squalifica. Due settimane invece per Chillon, Cosi, Quaglio, Sarto e Swanepoel per il Rovigo mentre per il Petrarca sono stati squalificati Bonfiglio, Borean, Botturi, D'Amico, Tebaldi e Vunisa. Per tutti gli altri giocatori coinvolti la sanzione è stata la squalifica di una settimana.