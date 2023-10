Mondiali Rugby, Italia senza Fischetti con la Francia: chiamato Buonfiglio

Alla prese con una "frattura di tre cartilagini costali dell'emitorace sinistro", come riferisce una nota della Fir , il pilone dell' Italrugby Danilo Fischetti , uscito al 18' del match contro la Nuova Zelanda , ha già concluso il proprio Mondiale . Così il ct Crowley ha deciso di convocare al suo posto Paolo Buonfiglio delle Zebre , che in queste ore si aggregherà al gruppo azzurro in vista della sfida di venerdì a Lione contro i padroni di casa della Francia .

Italia, la sfida contro la Francia

Per la sfida contro i francesi sono in dubbio Dino Lamb, che ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra, e Giacomo Nicotera, che contro gli All Blacks ha riportato un trauma cranico e quindi ha cominciato il protocollo che si applica in questi casi. Dopo la pesante sconfitta dell'ultima partita, gli azzurri sono dunque chiamati ad un'impresa per provare a superare i gironi. Attualmente l'Italia è in terza posizione con 10 punti, come la Nuova Zelanda, mentre la Francia è prima con 13 punti. Si tratterà dunque di uno scontro diretto (in programma il 6 ottobre alle 21) per il passaggio del turno e il prosieguo delle squadre nella competizione.