Sei Nazioni, le scelte di Crowley per Italia-Francia

Torna il Sei Nazioni di rugby e l' Italia riparte dall'Olimpico contro la Francia , una montagna da scalare. "Abbiamo lavorato bene in queste due settimane di raduno. Affronteremo la squadra che ha vinto l'ultimo Sei Nazioni" ha ricordato il Ct Kieran Crowley , che oggi ha ufficializzato il XV pronto a scendere in campo domenica. "Stiamo cercando di costruire il lavoro sulla nostra identità e sul modo in cui giochiamo - ha proseguito - concentrandoci sulla nostra performance con l'obiettivo di mostrare la migliore versione di noi stessi". "L'Italia è solida, è una squadra dinamica, in crescita, tornata alla ribalta. Sono magnifici" ha affermato l'allenatore Raphael Ibanez .

Italia-Francia, le scelte di Crowley

Triangolo inedito formato da Ange Capuozzo-Pierre Bruno-Tommaso Menoncello; coppia di centri formata da Juan Ignacio Brex e Luca Moris. Le chiavi della mediana vanno a Tommaso Allan e Stephen Varney. In terza linea insieme a Michele Lamaro ci saranno Sebastian Negri e Lorenzo Cannone. Seconda linea di stampo Benetton con il duo Niccolò Cannone-Federico Ruzza, mentre nel pacchetto di mischia scenderanno in campo Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Luca Bigi, Zani, Ceccarelli, Iachizzi, Pettinelli, Zuliani, Fusco, Padovani. Nella Francia prima chiamata per l'ala del Lione Ethan Dumortier, 22 anni. Prende il posto dell'esterno del Toulonnais Gabin Villière, infortunato. Il resto del XV francese è piuttosto classico, con la conferma in seconda linea di Thibaud Flament (11 presenze), che affiancherà solo per la seconda volta Paul Willemse. Dirigerà la partita l'inglese Matthew Carley.