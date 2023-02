Rugby, Italia-Francia è il derby di Capuozzo: "Noi siamo il futuro"

È il volto nuovo della nazionale ma, già da copertina e inamovibile. Ange Capuozzo numero 15 della nazionale, nel giorno in cui Kieran Crowley ha annunciato la formazione azzurra che sfiderà la Francia domenica(ore 16 all’Olimpico diretta Sky Sport Uno e in chiaro TV8), è stato il giocatore più richiesto. E l’estremo nato in Francia con nonni italiani ha riposto alle domande col sorriso sulle labbra e la consapevolezza di ciò che l’attende.