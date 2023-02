Sei Nazioni: la Scozia vince in Inghilterra, show Irlanda in Galles

LONDRA (Inghilterra) - L'Inghilterra cade al Twickenham Stadium di Londra contro la Scozia all'esordio del Sei Nazioni 2023. La squadra di Borthwick è stata battuta 29-23 da quella di Townsend dopo essere andata al riposo avanti 13-12. Esordio vincente anche per la nazionale irlandese , che si è imposta 34-10 in casa del Galles. Alla fine del primo tempo il punteggio era di 27-3 per l'Irlanda.

Lamaro accende Italia-Francia

"Il Sei Nazioni è uno dei tornei più importanti al mondo nel nostro sport. È un privilegio poterlo giocare. La preparazione - ha esordito Michele Lamaro in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Francia - fa la differenza tra l'essere competitivi o meno. Hai tante sfide davanti. Ci approcciamo a questo nuovo inizio con tanta confidenza e consapevolezza di voler migliorare le prestazioni e il livello della nostra competitività all'interno del torneo. Siamo migliorati nella comprensione del nostro gioco: su questo abbiamo fatto passi in avanti. Abbiamo rivisitato il nostro piano di gioco. C'è più consapevolezza nei nostri obiettivi. È stata migliorata tanto la cura dei dettagli: è stato un lungo percorso che abbiamo cambiato step by step e questa è stata la chiave. La Francia ha un gioco molto semplice ed efficace. Sanno di essere molto fisici e proveranno a sfruttare questo aspetto Sono la squadra campione in carica? Hanno terze linee di altissimo livello. In generale ci saranno delle piccole sfide tra ogni reparto. Loro sono molto competitivi, da parte nostra abbiamo ball carrier importanti come Lorenzo Cannone e Negri. Vogliamo dire la nostra su questo punto di vista. Come pacchetto degli avanti dovremo essere tutti uniti per provare a stoppare la loro fisicità", ha concluso il capitano azzurro.