Sei Nazioni, Italia-Francia 24-29: ko gli azzurri di Crowley

TORINO - La Francia ha battuto l'Italia 29-24 in un incontro della prima giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby giocato allo stadio Olimpico di Roma. Davanti a oltre 41mila spettatori, gli Azzurri restano in partita fino alla fine contro la formazione transalpina, seconda nel ranking mondiale, con assalto in pieno recupero della squadra di Crowley. Quattro le mete per i francesi (Thibaud al 4', Ramos al 18', Dumortier al 26' e Jalibert al 66') che conquistano così il punto di bonus, due quelle degli Azzurri con Capuozzo al 31' e una meta tecnica realizzata al 50'.