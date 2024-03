Sei Nazioni, pazzesca Italia! Vittoria in Galles, evitato il cucchiaio di legno

L'Italia chiude il Sei Nazioni trovando la ciliegina sulla torta. Gli azzurri di Quesada, dopo essersi imposti a sorpresa sulla Scozia, trovano la seconda vittoria consecutiva (dopo il pareggio contro la Francia) imponendosi sul Galles in trasferta con il risultato finale di 24-21. Un risultato pazzesco per gli azzurri, che da quando partecipano al Sei Nazioni erano riusciti a vincere due partite solo in altre due occasioni. Bisogna infatti tornare al 2007, vincendo sempre contro Scozia e Galles, e al 2013, quando gli azzurri si imposero su Francia e Irlanda. Il pareggio contro i francesi di questa edizione fa dunque la differenza: è il miglior Sei Nazioni di sempre per l'Italia.