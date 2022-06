La classifica da 6 a 10 delle migliori scarpe da running ammortizzate

Mizuno Wave Prophecy Le scarpe da running Mizuno Wave Prophecy sono estremamente ammortizzate. Il sistema di ammortizzazione “Infinity Wave” riesce a garantire la massima dispersione degli urti, mentre la zona posteriore offre il giusto supporto nel momento in cui il piede appoggia a terra.

Disegnata per essere sfruttata sui percorsi facili fino a quelli più impegnativi. Consente di tenere un’andatura più veloce e per più tempo. Skills di ammortizzazione ai massimi livelli e ottima traspirabilità.

Mix perfetto di ammortizzazione e reattività, è la scarpa ideale per chi cerca il massimo comfort ma non disdegna cimentarsi in accelerazioni e variazioni di velocità con fartlek o allenamenti più brevi e tirati.