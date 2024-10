The Loop Milano, domenica le aziende corrono a City Life. Anche per solidarietà

MILANO - Un evento unico in Italia, capace di raccontare e mettere in campo i valori, collaborazione-fiducia- connessione , che dovrebbero essere alla base di ogni squadra sportiva e di ogni team aziendale che si possa reputare funzionale e vincente.

Questa domenica, 20 ottobre, ritorna l’appuntamento con l’attesissima The Loop Milano, la staffetta che vedrà al via, start alle ore 9:30 in Piazza Elsa Morante in CityLife, un centinaio di aziende pronte a darsi battaglia fino all’ultimo metro.

La manifestazione, ideata e organizzata da MG Sport con il patrocinio di Confcommercio – Imprese per l’Italia (Milano-Lodi-Monza e Brianza), ritorna a Milano dopo l’applauditissimo esordio a novembre 2023 replicato nel mese di maggio 2024 al Circo Massimo di Roma.

L’EVENTO E I DETTAGLI DEL PERCORSO

The Loop è nato per dare alle aziende la possibilità di incrementare la propria identità collettiva anche fuori dal luogo di lavoro e in un contesto ludico e, allo stesso tempo, molto stimolante. A Milano, domenica 20 ottobre, andrà in scena la staffetta a squadre dedicata a team aziendali con la formula ormai consolidata: ciascun team formato da 4 persone, che devono necessariamente appartenere alla stessa azienda, sarà protagonista di questa corsa non competitiva aperta a tutti i maggiorenni.

La gara si svilupperà su un tracciato di 2,5 km, che ogni frazionista dovrà percorrere per due volte (5 km), per un totale, di conseguenza, di 20 km a quartetto. Il circuito di 2,5 km presenterà la partenza e l’arrivo in Piazza Elsa Morante, nel cuore di CityLife. Sarà dunque proprio uno dei quartieri più in crescita della città meneghina e, almeno da dieci anni a questa parte, cartolina perfetta dell’identità sempre più innovativa e moderna della città, ad accogliere l’intero tracciato e abbracciare i partecipanti.

Le aziende al via saranno tantissime ma le parole dei componenti di Trifirò & Partners Avvocati possono essere perfette per definire lo spirito che pervade le partecipanti alla The Loop: “Il nostro Studio, da sempre, considera la nascita di nuove collaborazioni, anche tra mondi apparentemente lontani, un potente strumento di crescita e cambiamento generale. Inoltre lo sport ci permette di coltivare quei valori che sono pure alla base della nostra struttura lavorativa e in particolare con la corsa ognuno di noi, indipendentemente dal ruolo, ha scoperto un ulteriore modo per contribuire al successivo collettivo, sostenendosi a vicenda”.

IL LATO SOLIDALE DELLA MANIFESTAZIONE

The Loop non è solo team building aziendale, sfida sportiva o innovazione ma è pure sinonimo di solidarietà. A Milano le squadre al via correranno al fianco di Sport Senza Frontiere, Onlus nata a Roma, che attraverso lo sport si occupa di inclusione sociale di bambini e adolescenti fragili a rischio di emarginazione sociale. La missione di Sport Senza Frontiere è quella di Garantire il diritto allo sport, renderlo accessibile a chi ne ha più bisogno e portarlo lì dove non c’è, diffondendone principi e valori.

Nello specifico, partecipando a The Loop Milano, le aziende supportano SSF nel progetto "Back to Sport" Milano, un programma dedicato al reinserimento di bambini e adolescenti nei corsi sportivi dopo la pausa estiva.

PROGRAMMA DI DOMENICA 20 OTTOBRE: