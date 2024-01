"Antonella Fiordelisi, è Guglielmo Vicario il flirt misterioso a Londra"

Antonella Fiordelisi innamorata di un calciatore? il gossip

L'influencer (in questi giorni suo malgrado al centro del gossip a causa di alcuni rumors riguardanti un suo presunto flirt con Stefano De Martino, mentre quest'ultimo era ancora in coppia con Belen Rodriguez) nei giorni scorsi ha svelato su Twitter che sta frequentando un ragazzo: "ma la terrò ben nascosta questa relazione. Ho sofferto molto per quello che è accaduto (in riferimento alla fine della relazione con Edoardo, ndr), fino a poco prima della mia partenza per Pechino Express, ma sono passati sei mesi ed è giusto che io esca con un’altra persona. Sono molto rispettosa di questa persona che non voglio assolutamente nominare". Stando alle voci che circolano in rete, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip starebbe frequentando Guglielmo Vicario, classe 1996, portiere del Tottenham. In queste ore, l’ex vippona ha raggiunto nuovamente Londra (dove era già stata alcune settimane fa) per trascorrere i primi giorni del 2024 insieme al calciatore dal cuore d'oro. Il friulano, infatti, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ha accolto insieme ai suoi genitori una mamma e un figlio provenienti dal paese martoriato dalla guerra.