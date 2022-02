Goggia terza nella discesa libera a Crans-Montana: la bergamasca "vede" la Coppa

CRANS-MONTANA - La svizzera Priska Nufer ha vinto a sorpresa la discesa libera di Crans-Montana con il tempo di 1'29"93. Alle spalle della sciatrice elvetica si è piazzata la ceca Ester Ledecka, vincitrice ieri, staccata di 0.11 centesimi. Ottimo terzo posto per Sofia Goggia a 0.23 centesimi. La campionessa bergamasca ha preceduto l'altra svizzera Corinne Suter, quarta a 0.27, allungando così in testa alla classifica della coppa di specialità. Per quanto riguarda le altre italiane, settimo posto per Federica Brignone a 0.33 centesimi e 13° per Elena Curtoni a 0.88.

Sofia ha preso 10 punti alla Suter Quarantesimo podio in carriera per la campionessa bergamasca, oltre ad essere un risultato importantissimo in chiave classifica di specialità. Una sfida tiratissima che ha visto l'azzurra battagliare per le posizioni nobili della classifica, mettendo in mostra tutto il meglio del suo repertorio. Goggia ha così guadagnato dieci punti nei confronti di Suter, quarta ad appena 4 centesimi di distacco, nel confronto per una sfera di cristallo che verrà assegnata solamente alle finali di Courchevel-Méribel. La ventinovenne finanziera dovrà gestire al meglio un vantaggio di 75 lunghezze rispetto alla diretta concorrente svizzera.