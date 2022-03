Fis: "Atleti russi e bielorussi esclusi dalle competizioni"

Il Consiglio Fis si è riunito oggi per discutere la raccomandazione del Comitato Olimpico Internazionale di escludere gli atleti russi e bielorussi dalle competizioni sportive: "Al fine di proteggere l'integrità e per la sicurezza di tutti i partecipanti, la Fis raccomanda a tutte le Federazioni Sportive Internazionali e agli organizzatori di eventi sportivi di non invitare o consentire la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Per garantire la sicurezza e la protezione di tutti gli atleti nelle competizioni Fis, il Consiglio Fis ha deciso all'unanimità, in linea con la raccomandazione del Cio, che con effetto immediato nessun atleta russo o bielorusso potrà partecipare ad alcuna competizione Fis a qualsiasi livello, sino alla fine della stagione 2021-2022", si legge nella nota odierna. "Il Consiglio Fis non prende alla leggera la decisione di non consentire a nessun atleta di partecipare ad alcuna competizione e lo sta facendo solo in conformità con lo Statuto FIS, che afferma 'La Fis condurrà le sue attività in modo politicamente neutrale', che è una pietra miliare dei valori Fis, adottati dai suoi 140 Paesi membri", precisano dalla Federazione Internazionale.