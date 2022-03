Sci, Coppa del mondo: Paris guida gli azzurri in Norvegia

L'ultima tappa della Coppa del mondo maschile dedicata alla velocità prima delle finali di Courchevel-Méribel si svolgerà in Norvegia, a Kvitfjell. Nel weekend di sabato 5 e domenica 6 marzo, la località norvegese sarà teatro di due discese - di cui una per recuperare quella cancellata a Beaver Creek - e di un supergigante, dove parteciperanno otto azzurri. Si tratta di Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Paris ha trionfato ben tre volte a Kvitfjell, due volte nel 2019 - uno per specialità - oltre a quello del 2016 in discesa. Nel 2017 invece, a lasciare il segno fu Peter Fill, il quale si impose nel superG dopo aver conquistato il secondo gradino del podio in discesa. In totale, la squadra azzurra ha centrato ben 20 podi nella località norvegese nel maschile, tra i quali spiccano quattro vittorie - oltre a quelle sopra citate -, di cui tre in superG (Alessandro Fattori nel 2002, Kristian Ghedina nel 2000 e Werner Perathoner nel 1995) e una in discesa (Werner Heel nel 2008). La cinque giorni di gare inizierà con due prove di discesa programmate per il 2 e 3 marzo, antipasto delle discese e del superG di scena nel weekend.