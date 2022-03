Kranjska Gora: vince Kristoffersen, De Aliprandini decimo

Henrik Kristoffersen passione doppiette: dopo i due successi a Garmisch, il norvegese si ripete a Kranjska Gora. Sulle nevi slovene vince anche il secondo slalom gigante, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 maschile di sci alpino. Il 27enne scandinavo recupera due posizioni grazie al miglior tempo della seconda manche e in 2'18"13 bissa la vittoria del gigante di sabato 12 marzo, salendo a quota 26 trionfi nel circuito. Seconda posizione per l'austriaco Stefan Brennsteiner, che centra il terzo podio in carriera, mentre completa la top-3 Marco Odermatt. Il migliore degli azzurri è Luca De Aliprandini, che chiude decimo a pari merito con il padrone di casa Zan Kranjec (+1"37).