Sci Alpino: Innerhofer campione italiano di SuperG

ROMA - Christof Innerhofer è il nuovo campione italiano di SuperG. Il 37enne finanziere di Gais ha conquistato lo scudetto nella gara di Bardonecchia, che va a sommarsi ai cinque già vinti in passato. Innerhofer ha stampato il tempo di 1'10"50, battendo nettamente Pietro Zazzi, a 63 centesimi, e Giovanni Borsotti, a 65. Quarto posto per Matteo Marsaglia e quinto per Matteo Franzoso. Sono usciti, tra gli altri, Dominik Paris, Nicolò Molteni e Gregorio Bernardi.