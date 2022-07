Sci in lutto: è morta a 102 anni Celina Seghi

Il mondo dello sci e dello sport in generale è in lutto. Nella notte tra il 26 e il 27 luglio è morta all'età di 102 anni la campionessa di sci Celina Seghi. Nata a Pistoia (all'Abetone) il 6 marzo 1920, nella sua lunga carriera ha vinto 37 medaglie, tra le quali figura quella di bronzo ai Mondiali di Aspen nel 1950 nello slalom speciale. Inoltre, Celina Seghi aveva conquistato 25 ori, 7 argenti e 5 bronzi ai campionati italiani. La sua carriera proseguì fino alla vigilia dei VII Giochi olimpici invernali di Cortina d'Ampezzo, nel 1956. Una volta conclusa la sua esperienza come professionista divenne maestra di sci e continuò a sciare fino a tarda età sulle piste di Abetone.