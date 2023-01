Sci, Chi è Sofia Goggia: età, carriera e vita privata

Sofia Goggia: biografia e vita privata

Nata a Bergamo il 15 novembre del 1992, Sofia Anna Vittoria Goggia è la seconda figlia di Giuliana (professoressa di Lettere) ed Ezio (ingegnere). Ha un fratello maggiore, Tommaso. La passione per lo sci si è sviluppata sin da piccolissima. Ad appena tre anni era già sulle piste di Foppolo. Poi è stata tesserata per lo Sci Club Ubi Banca Goggi che per il Radici Group, ma anche per il Rongai di Pisogne. Alta 169 centimentri, la sciatrice pesa circa 67 chili. Nel corso della sua carriera sportiva ha avuto diversi infortuni: nel 2012 una frattura del piatto tibiale della gamba destra, nel 2014 un peggioramento del ginocchio, nel 2018 frattura del perone della gamba desra e nel 2020 frattura scomposta del radio del braccio sinistro. Sulla vita privata Sofia è piuttosto riservata. Al momento la sua concentrazione è tutta dedicata allo sci. La Goggia è invece molto appassionata del calcio. La squadra per cui tifa è la Juventus, anche se segue con passione anche l'Atalanta. Tra le altre sue passioni anche la lettura e la fotografia, si allena ascoltando musica. Ha un cane di nome Belle. Studia all'Università Luiss di Roma.