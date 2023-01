Goggia show nella libera di Cortina: è la 21ª vittoria in carriera!

Altro straordinario trionfo di Sofia Goggia , che ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 1'33"47. Seconda la slovena Ilka Stuhec a soli 0.13" centesimi, terza la tedesca Kira Weidle a 0.36". L'americana Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale, ha chiuso in quarta posizione. Goggia ha esorcizzato così la pista Olimpia delle Tofane, dove lo scorso anno si era fatta male al ginocchio a pochi mesi dalle Olimpiadi di Pechino.

Goggia, vittoria numero 21 sul massimo circuito

Classifica di discesa che vede Goggia sempre più al comando con 480 punti, confermando un dominio nella specialità che la vede indossare ininterrottamente da dicembre 2020, il pettorale rosso da leader di specialità. Grazie a questa vittoria Goggia si è portata a 21 vittorie in carriera sul massimo circuito e ha raggiunto Federica Brignone. Nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, altre quattro italiane tra le prime venti: Elena Curtoni ha chiuso all’ottavo posto, con una buona prestazione su di una pista molto tecnica, e Laura Pirovano in 12esima posizione. Federica Brignone ha terminato in 18esima posizione ex aequo con Nicol Delago, a 1"12 da Goggia.